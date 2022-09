Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (06.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Konkretere IPO-Pläne: Die Porsche AG solle möglichst noch im Herbst an die Börse gehen. Von Ende September oder Anfang Oktober an könnte ein Teil der Papiere der Sportwagen-Tochter am Finanzmarkt platziert werden, wie Volkswagen am späten Montagabend nach Beratungen des Vorstands und Aufsichtsrats mitgeteilt habe.Angestrebt werde eine Notierung in Frankfurt, vollständig umgesetzt sein könnte die Neuemission bis zum Jahresende. Diese Schritte seien "vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarkt-Entwicklungen" geplant, habe es geheißen.Der Wolfsburger Konzern und die Porsche-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) hätten den Börsengang seit Februar geprüft. Europas größter Autohersteller wolle so zusätzliche Geldquellen anzapfen, um weitere Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung zu bezahlen. Er erhoffe sich darüber hinaus eine Wertsteigerung der ganzen VW-Gruppe.Das Grundkapital der Porsche AG sei bereits jeweils zur Hälfte in stimmrechtslose Vorzugsaktien und in stimmberechtigte Stammaktien aufgespalten worden, wie Volkswagen erklärt habe. Bis zu ein Viertel der Vorzüge - also in etwa ein Achtel der Gesamtanteile - sollten dann voraussichtlich in den Handel gehen. Gleichzeitig bekomme die PSE 25 Prozent plus eine Aktie der Stammpapiere, sie solle über eine Sperrminorität Einfluss auf zentrale AG-Entscheidungen behalten.Die Stuttgarter seien schon länger eine Renditeperle der Mehrmarken-Gruppe. In der Porsche AG sei das operative Geschäft mit Modellen wie dem 911er, Cayenne, Macan, Panamera und Taycan gebündelt. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte PSE halte hingegen den größten Teil der Stimmrechte bei Volkswagen.Der Großaktionär Katar habe als drittwichtigster VW-Eigner "starkes Interesse bekundet" und könnte knapp 5 Prozent der Porsche-Vorzüge erhalten, so VW. Aber auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollten zum Zuge kommen."Im Fall eines erfolgreichen Börsengangs wird die Volkswagen AG für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen", habe der Konzern weiter mitgeteilt. Dabei solle vorgeschlagen werden, "eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien an die Aktionäre Anfang 2023 auszuschütten". Die Porsche SE habe ergänzt, ihr Vorstand habe mit Zustimmung des eigenen Aufsichtsrats "beschlossen, die Transaktion weiter zu verfolgen und in die nächste Phase der Vorbereitungen einzutreten"."Der Aktionär" hält an seinem Fazit fest: Die Aktie von Porsche SE ist nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie und den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in zukunftsträchtige Unternehmen getätigt. Das Papier ist nach wie vor aussichtsreich, so Michel Doepke. (Analyse vom 06.09.2022)Mit Material von dpa-AFX