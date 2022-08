Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE und Volkswagen.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

73,48 EUR +1,21% (31.08.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

72,72 EUR +4,42% (30.08.2022)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (31.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Zuletzt habe die Aktie der Porsche Holding SE wieder deutlich an Boden gut machen können. Das gesteigerte Interesse der Investoren habe auf einem baldigen Börsengang des Sportwagenbauers Porsche AG basiert. Vergangenen Freitag habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die VW-Sportwagentochter bei Interessenten mit 60 bis zu 85 Milliarden Euro bewertet werde. Nicht nur deshalb sehe Jefferies für die Aktie der Porsche Holding SE weiteres Kurspotenzial.Anleger würden gespannt auf Details zum Börsengang des Sportwagenbauers Porsche AG warten. Diese sollten in der ersten September-Woche angekündigt werden.Philippe Houchois von Jefferies habe die Einstufung für Porsche SE nach einem Treffen mit Investoren der VW-Dachgesellschaft auf "hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den bevorstehenden Börsengang der VW-Luxusmarke Porsche AG seien diese bezüglich der Liquidität der Aktien gespalten zwischen Besorgnis und Zuversicht, so Houchois in einer Studie. Dabei seien die Optimisten zuversichtlich, dass die Liquidität auch dann attraktiv sein dürfte, wenn Ankeraktionäre wesentliche Anteile an der Porsche AG halten sollten.Fakt sei, dass die Familien Porsche und Piech über einen geplanten Börsengang der Porsche AG, die bisher voll unter dem Konzerndach der Volkswagen AG stehe, wieder direkten Einfluss auf den Sportwagenbauer würden bekommen wollen. 25 Prozent plus eine Aktie der Stammpapiere sollten bei einem Börsengang an die Porsche SE gehen. Bis zu 25 Prozent der auszugebenden Vorzugsaktien sollten zusätzlich am Markt platziert werden.Die Porsche SE-Aktie sei aber nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie und den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix. PTV Software den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt.Auf dem aktuellen Niveau ist das Papier nach wie vor eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: