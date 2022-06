unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

67,80 EUR +2,48% (28.06.2022, 18:13)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

67,88 EUR +2,69% (28.06.2022, 17:41)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (28.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Am heutigen Dienstag fahre die Porsche-Aktie fast allen DAX-Titeln davon. Mit einem Plus von zwischenzeitlich 4,5% nehme der Titel Platz zwei auf der Liste der Tagesgewinner. Aus technischer Sicht könnte der Startschuss für einen Rebound gefallen sein. Denn Kaufsignale kämen gleich von mehreren Indikatoren. Nach der Abwärtsbewegung, die den Kurs bis an die Tiefs vom Februar 2021 bei rund 64 Euro gedrückt habe, könnte der Titel nun zum Rebound angesetzt haben.Rückenwind bekomme die Aktie vom RSI- und Stochastik-Indikator, die den überverkauften Bereich erst kürzlich verlassen und damit ein Kaufsignal generiert hätten. Beim MACD-Indikator stehe ein solches unmittelbar bevor. Nun gelte es, das Momentum zu nutzen und die erste wichtige Charthürde an der 50-Tage-Linie bei 74,22 Euro zu knacken. Danach rücke das Juni-Hoch an der 80-Euro-Marke in den Fokus."Der Aktionär" sei langfristig von der Porsche-Vorzugsaktie überzeugt und setze daher auf den Wert. Anleger mit einem langen Anlagehorizont könnten günstig zuschlagen, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Porsche SE befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU