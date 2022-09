Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (29.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Fokus stehe am heutigen Donnerstag die Erstnotiz des Sportwagenbauers Porsche AG, der zum größten deutschen Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996 werde. Der Ausgabepreis je Vorzugsaktie sei mit 82,50 Euro am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne festgelegt worden. An der Frankfurter Börse solle dann am Vormittag der erste Handelspreis verkündet werden.Der Ausgabepreis je Vorzugsaktie sei am Mittwoch mit 82,50 Euro festgelegt worden und habe damit am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro je Wertpapier gelegen. Damit sei angesichts der hohen Nachfrage vonseiten der Anleger bereits gerechnet worden. Insgesamt würden knapp 114 Millionen Vorzugsaktien platziert. Darin enthalten seien rund 15 Millionen Aktien für Mehrzuteilungen."Wir freuen uns sehr, dass wir einen erfolgreichen Börsengang der Porsche AG durchführen konnten", habe Volkswagen -Finanzchef, Arno Antlitz, gesagt. Die hohe Nachfrage zeige das Vertrauen der Investoren in Porsche. Der Sportwagenbauer profitiere nun von mehr Agilität und unternehmerischer Eigenständigkeit. Volkswagen verschafften die Erlöse aus dem Börsengang mehr finanzielle Flexibilität bei der Transformation Richtung Elektromobilität und Digitalisierung.Insgesamt gebe es - angelehnt an Porsches wohl bekanntestes Modell - 911 Millionen einzelne Wertpapiere. Das bedeute bezogen auf den Ausgabepreis eine Marktkapitalisierung von rund 75 Milliarden Euro. Das Grundkapital sei in Vorbereitung auf den Börsengang je zur Hälfte in stimmberechtigte Stammaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien aufgeteilt worden. Ein Viertel der Vorzugsaktien - also 114 Millionen Papiere - könne nun unter dem Ticker-Symbol "P911" gehandelt werden."Der Aktionär" habe im Vorfeld dazu geraten, Aktien der Porsche AG zu zeichnen. Im Tagesverlauf wird "Der Aktionär" über den Handelsstart der Porsche AG sowie über die Reaktionen der Aktien von Porsche SE und Volkswagen berichten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link