Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

66,80 EUR +3,41% (15.07.2022, 15:03)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

67,04 EUR +4,91% (15.07.2022, 14:53)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (15.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe beim Absatz in H1 einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Auslieferungen der Volkswagen Tochter seien zwischen Januar und Juni zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 145.860 Autos gesunken. Die Anleger seien jedoch in Kauflaune und die Porsche-Vorzugsaktie gebe zum Wochenausklang kräftig Gas.Neben den Einschränkungen durch den erneuten Ausbruch der Corona-Pandemie in China und anderen Märkten hätten sich anhaltende Engpässe bei Bauteilen und Probleme im Logistikbereich negativ ausgewirkt, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart bekannt gegeben habe. Porsche sei trotz aller Schwierigkeiten optimistisch geblieben. Es werde erwartet, dass sich das H2 dynamisch entwickeln werde.In Europa sei die Anzahl der Verkäufe in den ersten sechs Monaten um sieben Prozent auf 43.087 Autos geklettert. Auf dem Heimatmarkt habe Porsche um fünf Prozent auf 13.785 Fahrzeuge zugelegt. In China, dem größten Einzelmarkt, seien 40.681 Sportwagen verkauft worden, ein Rückgang von 16 Prozent infolge monatelanger Lockdowns in vielen Städten.In den USA seien 32.529 Fahrzeuge ausgeliefert worden, ein Minus von zehn Prozent zum ersten Halbjahr des Vorjahres. In Q1 sei ein Frachter mit 4.000 Autos der VW-Gruppe, darunter auch zahlreiche der Marke Porsche, auf dem Weg in die USA ausgebrannt und anschließend gesunken. Das sei ein Grund für den dortigen Absatzrückgang gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link