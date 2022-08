Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE und Volkswagen.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

68,76 EUR +2,66% (29.08.2022, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

68,92 EUR +2,59% (29.08.2022, 12:27)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (29.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Gerüchte zur Bewertung des geplanten Börsengangs der VW-Sportwagentochter Porsche AG hätten am Freitag die Vorzugsaktien von Volkswagen und die Papiere der Konzernholding Porsche SE zeitweise deutlich angetrieben. Und für die Aktie von Porsche SE gehe es zum Wochenstart weiter nach oben: Die Aktie sei mit einem Plus von 1,5 Prozent nicht nur einer der wenigen Gewinner im DAX, sondern sogar mit Abstand der Top-Gewinner des Tages.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die Porsche AG bei Interessenten mit 60 bis zu 85 Milliarden Euro bewertet werde. Demnach solle der Börsengang in der ersten September-Woche angekündigt werden.Die Summe könnte etwas höher sein als von Analysten taxiert. Branchenexperten hätten für die Porsche AG bei normalen Rahmenbedingungen mit einer Bewertung von 80 bis 100 Milliarden Euro gerechnet. Angesichts des derzeitigen Marktumfeldes hätte die Bewertung entsprechend niedriger ausfallen können. Zumeist sei daher zuletzt eher von 80 Milliarden oder etwas weniger gewesen. Denn in den vergangenen Wochen habe die Bewertung der Automobilbranche aber allgemein Federn gelassen wegen der sich zuspitzenden Konjunktursorgen.Erst im Februar sei bekannt geworden, dass Volkswagen den Börsengang von Porsche für 2022 vorbereite. Laut einer Vereinbarung zwischen Volkswagen und den Familieneignern solle das Grundkapital der Porsche AG je zur Hälfte in Vorzugs- und Stammaktien aufgeteilt werden. Bis zu 25 Prozent der stimmrechtslosen Vorzüge sollten am Kapitalmarkt platziert werden, also 12,5 Prozent des Gesamtkapitals. Die Porsche Automobil Holding SE (PSE), über die die Familien Porsche und Piëch die Mehrheit an Volkswagen halten würden, solle 25 Prozent zuzüglich einer Aktie der Stammaktien zeichnen und erhält damit eine Sperrminorität."Der Aktionär" bleibt aber für beide Werte zuversichtlich. Aus langfristiger Sicht notieren beide Titel auf interessantem Kaufniveau, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: