Auch die offensichtlich hohe Nachfrage in Bezug auf den Porsche-Börsengang vermochte die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-1,4%) gestern nicht stützen. Die Aktien des Batterieherstellers VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1), die bereits am Freitag letzter Woche wegen nach unten revidierter Gesamtjahresziele um mehr als ein Drittel eingebrochen seien, hätten ihre Talfahrt auch zu Wochenbeginn weiter fortgesetzt. Sie hätten 4,2% und verloren würden nun so tief wie zuletzt vor dreieinhalb Jahren notieren. Der Energiekonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) habe in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Vertrag über die erste Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) Ende Dezember unterzeichnet. Die Vereinbarung mit der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sehe die Lieferung von rund 140.000 Kubikmeter Gas vor - die erste Lieferung, die über das schwimmende LNG-Importterminal in Brunsbüttel abgewickelt werde. Die Aktien seien mit einem Minus von 3,36% aus dem Handel gegangen. (27.09.2022)