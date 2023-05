XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

50,04 EUR +0,24% (04.05.2023, 17:35)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (05.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Porsche-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Porsche-Aktie (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) befindet sich seit dem 4. August mit dem Verlaufshoch bei 74,98 EUR in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im bisherigen Verlaufstief seien am 28. April 48,38 EUR erreicht worden. Aktuell pendele das Papier an der Unterstützung im Bereich von 50 EUR seitwärts und werde dabei durch den fallenden 10er-EMA weiter nach unten gedrückt. Am Vortag sei die Aktie im Tageshoch erneut bis zum 10er-EMA angestiegen, dann aber wieder nach unten abgeprallt und mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.AusblickDie Porsche-Aktie könnte diese bärische Vortageskerze nun bestätigen und auch am heutigen Freitag weiter abwärts tendieren. Komme es dabei auch zu einem nachhaltigen Durchbruch unter die Unterstützung bei 50 EUR sowie unter das Verlaufstief bei 48,38 EUR, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Kursrückgang bis in den Bereich von 45 EUR wahrscheinlich werden. Aufhellen würde sich die Lage hingegen mit einem nachhaltigen Anstieg über den 10er-EMA im Tageschart. In diesem Fall wäre ein weiterer Hochlauf bis zum 50er-EMA bei aktuell 52,51 EUR zu erwarten. (Analyse vom 05.05.2023)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:50,20 EUR -0,04% (05.05.2023, 08:52)