Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer Porsche AG wolle in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern. Langfristig strebe die Volkswagen-Tochter vor Zinsen und Steuern einen operativen Gewinn in Höhe von 20 Prozent des Umsatzes an, habe Finanzchef Lutz Meschke anlässlich einer Investorenveranstaltung am Montag in Weissach gesagt. Was bedeute das für die Papiere von Volkswagen und der Porsche Holding SE?Im vergangenen Jahr habe die Marge bei der Renditeperle des Wolfsburger Autokonzerns bei 16 Prozent gelegen. Mittelfristig wolle Porsche mehr. Genauer gesagt über die kommenden Jahre den Umsatz um jährlich durchschnittlich 7 bis 8 Prozent steigern und dabei knackige Margen zwischen 17 bis 19 Prozent erzielen.Ein zusätzlicher Renditeschub solle von den neuen Elektroboliden kommen. Porsche-Finanzchef Lutz Meschke sehe für Porsche bei den Käufern von Elektromodellen noch mehr Preisgestaltungsmacht als ohnehin schon bei den Verbrennern des Konzerns. Nach dem Macan und dem Cayenne plane Porsche einen dritten, noch darüber angesiedelten Stadtgeländewagen (SUV), der vollelektrisch und laut CEO Blume "sehr sportlich" ausfallen solle. Ende des Jahrzehnts sollten acht von zehn verkauften Porsches vollelektrisch sein.Dieses Jahr sollten 17 bis 18 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn hängenbleiben. Das wären bei einem angestrebten Wachstum auf 38 bis 39 Milliarden Euro Erlös (VJ: 33,1 Mrd. Euro) bis zu gut 7 Milliarden Euro operativer Gewinn.Nach vielen Jahren unter dem Konzerndach von VW könnte Porsche über einen Börsengang wieder an Eigenständigkeit gewinnen. Das Aktienkapital solle zur Hälfte in stimmberechtigte Stamm- und stimmrechtslose Vorzugsaktien aufgeteilt werden. Bis zu ein Viertel der Vorzugsaktien wolle VW an der Börse platzieren.Geplant sei bislang eine Notierung im vierten Quartal.Mit einer eigenen Börsennotierung könnte der Wert des Sportwagenbauers deutlicher werden als unter der Konzernobhut. Das würde einerseits den Volkswagen-Aktionären zugutekommen, auf der anderen Seite sollte auch langfristig die Porsche Holding SE profitieren, die von den Stammpapieren 25 Prozent plus eine Aktie halten werde.Am Markt würden Schätzungen für den Sportwagenbauer zwischen 80 bis 90 Milliarden Euro umgehen. Zum Vergleich: Der gesamte VW-Konzern werde an der Börse derzeit nur mit 85 Milliarden Euro bewertet. Sprich, durch ein IPO von Porsche könnte man stille Reserven heben.Die Porsche SE-Aktie sei nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie und den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix. PTV Software und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt. Die Porsche-Strategie sei aussichtsreich.Die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau ein Investment wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)