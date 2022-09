Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE und Volkswagen.



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (26.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor dem geplanten Börsengang am kommenden Donnerstag baue der Sportwagenbauer Porsche AG seinen Aufsichtsrat um. Das Präsidium werde zudem von acht auf sechs Personen verschlankt, hätten die Stuttgarter am Freitag mitgeteilt. Neben Hans Michel Piëch verlasse auch der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch das Präsidium.VW-Finanzchef Arno Antlitz und die neu in den Aufsichtsrat gekommene VW-Vorständin für IT und Organisation, Hauke Stars, würden aufrücken. Neben Antlitz und Stars bestehe das Präsidium nun aus Wolfgang Porsche, Gewerkschafterin Jordana Vogiatzi, und den Betriebsräten Harald Buck und Carsten Schumacher.In den Aufsichtsrat hätten neben Stars auch die beiden externen Managerinnen Micaela le Divelec Lemmi und Melissa Di Donato Roos neu eingezogen. Hiltrud Werner, Hans-Peter Porsche und Thomas Schmall hätten das Gremium verlassen. Als Grund habe der Sportwagenbauer den Aufbau nötiger Ausschüsse vor dem Börsengang angegeben. Hintergrund dürfte auch eine Erhöhung der Frauenquote und des Anteils unabhängiger Mitglieder im Aufsichtsrat sein.Derzeit laufe die Zeichnungsfrist für die Vorzugsaktien der VW-Tochter Porsche AG. Diese habe am vergangenen Dienstag begonnen, nachdem am Montagabend der Wertpapierprospekt veröffentlicht worden sei. In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück sollten die Papiere der Volkswagen-Tochter angeboten werden. Auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollten einen Teil davon erwerben können."Der Aktionär" rät die Aktie der Porsche AG zu zeichnen. Die Bewertung mit einem KUV von 1,9 und einem 10Fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation falle nicht aus dem Rahmen. (Analyse vom 26.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: