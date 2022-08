Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (21.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Porsche Automobil Holding SE habe zuletzt mit guten Nachrichten punkten können. Dennoch komme die Aktie nicht richtig vom Fleck. Zum Ende der Woche habe Jefferies auch noch das Kursziel von 93 Euro auf 80 Euro gesenkt. Die Komplexität und Struktur eines etwaigen Börsenganges von Porsche Cars berge Risiken, so Analyst Philippe Houchois in seiner letzten Studie. Am meisten dürfte von einem solchen Schritt und der damit einhergehenden Neubewertung wohl die Porsche Holding profitieren. Aus operativer Sicht sei auch die Umstellung des Autobauers auf vollelektrische Porsche-Modelle nicht ohne Risiken.Zuletzt habe Porsche ordentliche Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen können. Dank der anziehenden Gewinne bei VW habe der Gewinn nach Steuern auf 3,24 Mrd. Euro zugelegt. Maßgebliches Geschäft der Porsche Holding, in der die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Wolfsburger Autoriesen gebündelt hätten, sei das Abschneiden von VW.Hochinteressant jedenfalls werde das IPO des Sportwagenbauers Porsche, das für das vierte Quartal geplant sei. Grund für den Börsegang: Die Familien wollten über einen geplanten Börsengang der Porsche AG, die bisher voll unter dem Wolfsburger Konzerndach stehe, wieder direkten Einfluss auf den Sportwagenbauer bekommen. 25% plus eine Aktie der Stammpapiere sollten bei dem Geschäft an die Porsche SE gehen. Bis zu 25% der auszugebenden Vorzugsaktien sollten zusätzlich am Markt platziert werden.Am Markt würden Schätzungen für den Sportwagenbauer zwischen 80 bis 90 Mrd. Euro umgehen. Zum Vergleich: Der gesamte VW-Konzern werde an der Börse derzeit nur mit 85 Mrd. Euro bewertet. Die Porsche Holding komme aktuell auf einen Börsenwert von 21 Mrd. Euro. Durch ein IPO von Porsche könnte man stille Reserven heben.(Mit Material von dpa-AFX).Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE.