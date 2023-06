XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

54,68 EUR -1,87% (22.06.2023, 17:36)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (23.06.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Porsche: Abpraller nach oben - ChartanalyseDie Aktie von Porsche Automobil (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) befindet sich seit dem Verlaufstief vom 28. April bei 48,38 EUR in einer Aufwärtsbewegung und konnte bis zum 14. Juni bis auf 58,86 EUR ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei es bereits am 19. Mai zu einer bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gekommen, womit ein Long-Signal geliefert worden sei, was den Titel weiter beflügelt habe. Aktuell befinde sich das Papier in einer Korrektur direkt am 50er-EMA und sei hier am Vortag mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Die Porsche-Aktie könnte die bullische Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper am heutigen Freitag bestätigen und direkt am 50er-EMA nach oben abprallen. Es wäre dann mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und einem Hochlauf bis 55,50 EUR zum noch offenen Gap zu rechnen. Darüber wäre der Widerstand um 56,00 EUR die nächste Anlaufmarke. Eintrüben würde sich die Lage für die Titel hingegen bei einem erneuten Kursrutsch unter den 50er-EMA. (Analyse vom 23.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:54,46 EUR -0,77% (23.06.2023, 08:51)