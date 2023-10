Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (09.10.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Wer hätte gedacht, dass es die Porsche-Aktie noch einmal so günstig gebe. Gleich nach dem Börsengang im letzten September sei das Papier binnen einiger Wochen vom ersten Kurs bei 84 Euro bis auf 110 und später sogar 120 Euro hochgeschnellt, um nun fast wieder auf das Niveau der Erstnotiz zurückzufallen. Dabei würden sich die fundamentalen Aussichten für den Sportwagenbauer im Prinzip unverändert gut darstellen.Im ersten Halbjahr 2023 habe Porsche jedenfalls wie gewohnt mit zweistelligen Wachstumsraten und neuen Rekordmarken glänzen können. Getrieben von starken Absatzzahlen über die ganze Modellpalette hinweg, vor allem aber beim SUV Macan (+25,5%), habe der Umsatz gleich um 14% auf 20,4 Mrd. Euro gesteigert werden können. Und auch das operative Ergebnis habe nahezu proportional mitgezogen und um 10,7% auf 3,85 Mrd. Euro zugelegt, entsprechend einer Marge von 18,9% und damit am oberen Ende des Zielkorridors von 17 bis 19%. Lediglich bei unterjähriger Betrachtung falle etwas unschön auf, dass Umsatz und EBIT in Q2 nur noch leicht um 3,8 bzw. 0,5% vorangekommen seien. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand aber seine Prognose bekräftigt, die im Mittel hohe einstellige Wachstumsraten beider Kennzahlen vorsehe.Etwas mehr Sorge möge der Börse bereitet haben, dass die Elektrotransformation bei Porsche ein wenig ins Stocken geraten sei. So seien die Kundenauslieferungen des einzigen E-Modells Taycan im ersten Halbjahr um 4,7% gesunken, wodurch sich der Gesamtanteil der E-Fahrzeuge von 13,0 auf 10,8% verringert habe. Das habe jedoch nicht an der (weiterhin hohen) Nachfrage, sondern an einer mangelnden Teileverfügbarkeit gelegen - die sich aber im zweiten Halbjahr entspannen solle. Verzögerungen gebe es zudem bei der Einführung weiterer E-Modelle. So solle der Macan als bislang volumenstärkste Baureihe aufgrund von Softwareproblemen statt in diesem Jahr erst 2024 als reiner Stromer kommen, gefolgt von Cayman/Boxster in 2025, Cayenne in 2026 sowie Panamera und einem neuen SUV-Spitzenmodell in 2027. Der Vorstand habe aber sein Ziel bekräftigt, bis 2030 mehr als 80% der Modellpalette elektrifiziert zu haben.Ein Einstieg zum nunmehr deutlich günstigeren KGV24 von unter 14 erscheint längerfristig sehr lukrativ, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 36 vom 07.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link