Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (03.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie bahne sich ihren Weg weiter nach oben. Am Donnerstag habe das Papier des Sportwagenherstellers 102,70 Euro erreicht. Seit dem IPO habe die Aktie damit 24,5% zugelegt. Gehe es nach der kanadischen Investmentbank RBC, so sei die Porsche AG-Aktie schon zu weit gelaufen. RBC-Analyst Tom Narayan sehe sie bei 90 Euro fair bewertet. Etwas positiver sei aber z.B. Patrick Hummel von der UBS. Sein Kursziel laute 105 Euro.Porsche stehe erst am Anfang seiner Elektro-Strategie. In den nächsten Monaten würden neue Stromer ausgerollt. Die Produktionskosten je Auto würden dadurch fallen, u.a. sei das auf die sinkenden Preise für Batterien zurückzuführen. Nicht vergessen sollte man die Zusatzeinnahmen, die die Autokonzerne in Zukunft durch Zusatzdienste wie etwa Software, sprich Over-the-air-Updates, generieren würden. Dadurch würden die Margen steigen. Porsche werde 2022 rund 39 Mrd. Euro Umsatz machen und einen Gewinn von rund 6 Mrd. Euro erzielen. Mache ein KGV von aktuell knapp 20 bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2. Porsche AG sei die derzeit aussichtsreichste Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel. Das Kursziel laute 125 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)Börsenplätze Porsche AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:98,40 EUR -3,29% (03.11.2022, 11:31)