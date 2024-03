Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche-Chef, Oliver Blume, habe am 25. Januar in Singapur den neuen, elektrisch angetriebenen Macan offiziell vorgestellt. Schönes Design, ansprechende Leistungsdaten. Der neue Stromer müsse ein Erfolg werden. Tim Rokossa von der Deutschen Bank zeige sich vom neuen Stromer aus dem Hause Porsche durchaus angetan.Aufgrund der Tatsache, dass der Verbrenner-Macan in Europa eingestellt werde, sei ein reibungsloser Anlauf des neuen Stromers wichtig. Nur so könne ein größerer Absatzeinbruch im dritten Quartal verhindert werden.Tim Rokossa von der Deutschen Bank jedenfalls sei vom neuen eMacan begeistert. "Das zweite batterieelektrische Angebot des deutschen Premium-Sportwagenherstellers weckt große Hoffnungen, da der Absatz im nächsten Jahr 100.000 Fahrzeuge erreichen könnte", schreibe Rokossa. Der Macan könnte bis 2026 rund 1,3 Milliarden Euro erwirtschaften, also etwa ein Fünftel des Gewinns des Konzerns ausmachen, so der Analyst. "Während sich die Stimmung gegenüber rein elektrischen abgekühlt ist, glauben wir, dass der neue Macan die Begeisterung für und finanzielle Begeisterung wieder entfachen kann", sage Rokossa. Sein Kursziel laute 100 Euro.Die Börse habe in den letzten Wochen nach unten übertrieben. Porsche sei gut positioniert. Die Strategie sei stimmig: Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren. Dennoch müsse Porsche die Absatzschwäche in China in den Griff bekommen und der eMacan sei, wenn man so wolle, zum Erfolg verdammt.Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) beziehungsweise 44 (KGV). Die Aktie der Porsche AG habe Nachholpotenzial. Am Dienstag hoffen Anleger auf mehr Details zu den Geschäftsjahren 2024 und 2025, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link