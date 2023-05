Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (04.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nachdem der Sportwagenbauer Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) im vergangenen Jahr bei Absatz und Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt hat, soll es in diesem Jahr deutlich nach oben gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Beim Umsatz sei ein Sprung von 37,6 Mrd. auf 40 Mrd. bis 42 Mrd. Euro geplant. Das wären mindestens 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge solle zwischen 17 und 19 Prozent liegen, nachdem sie 2022 wie erwartet von 16 auf 18 Prozent gestiegen sei.Basis für die Zuversicht seien die gut gefüllten Auftragsbücher. Das Management wolle nun das langfristige Ziel einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent angehen. Der Start in das neue Jahr sei jedenfalls schon mal gelungen. In den ersten drei Monaten hätten die Stuttgarter weltweit 80.767 Autos aus und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor geliefert. Im wichtigsten Markt China habe das Plus bei den Verkäufen 21 Prozent betragen. "Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", habe Vertriebschef Detlev von Platen gesagt.Der Autobauer habe in allen Regionen zugelegt, trotz einer laut von Platen weiter eingeschränkten Teileverfügbarkeit. In Europa (ohne Deutschland) habe das Unternehmen rund 14 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Im Heimatmarkt Deutschland habe das Plus 19 Prozent betragen. Besonders beliebt seien bei den Porsche-Kunden weiter die SUV-Modelle: Vom Kompakt-SUV Macan habe Porsche 30 Prozent mehr verkauft, beim Cayenne sei es 23 Prozent nach oben gegangen. Der vollelektrische Taycan indes habe sich etwas schwächer verkauft, mit einem Minus von drei Prozent auf 9.152 Wagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche AG-Aktie: