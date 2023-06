Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (15.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Mit dem Taycan habe Porsche 2019 einen Volltreffer in Sachen E-Mobilität gelandet. Der Stromer sei heißbegehrt gewesen, habe sich 2021 sogar besser als der 911er verkauft. Und die Stuttgarter möchten ihr Portfolio weiter elektrifizieren, die zwei beliebtesten Modelle stünden bereits in den Startlöchern. Doch dafür brauche es vor allem eins: Batterien.Bei einem Sportwagenbauer wie Porsche dürften es natürlich nicht irgendwelche Batterien sein, da brauche es schon Hochleistungszellen. Hierfür sei der Konzern 2021 ein Joint-Venture mit Customcells eingegangen, zunächst um eine kleine Forschungsanlage zu errichten. Und die entwickelten Zellen scheinen zu überzeugen, so Julian Weber von "Der Aktionär".So sollte die Zellfabrik zunächst auf eine jährliche Kapazität von 1,3 und dann auf 10 Gigawattstunden (GWh) ausgebaut werden. Wie ein Insider gegenüber dem manager magazin berichtet habe, stünden jetzt schon 20 GWh im Raum. Damit könnte Porsche rund 180.000 bis 200.000 Stromer pro Jahr ausstatten. Die Investitionen hätten sich auf circa eine Milliarde Euro belaufen. Zu viel für das Start-up Customcells, das daher bereits im Mai aus dem Gemeinschaftsunternehmen herausgekauft worden sei.Porsche gebe in Sachen Elektrifizierung Gas. Sowohl bei den Modellen als auch bei der Batteriefertigung solle sich in Zukunft einiges tun. Wenn das gelinge - die Chancen stünden bei Porsche historisch betrachtet nicht schlecht -, dürften bei der Aktie noch weitaus höhere Notierungen möglich sein.Anleger bleiben trotz des erneuten Scheiterns am Rekordhoch weiterhin an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Porsche AG-Aktie laute 140 Euro. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link