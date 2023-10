Die Zahlen für das dritte Quartal seien solide ausgefallen. Große Ausreißer nach oben seien nicht zu erwarten gewesen. Im vierten Quartal könnten die Verkäufe und Margen von der Einführung des neuen Cayenne profitieren. Die Q3-Daten sollten auch als Vorleistung für 2024 gesehen werden. Denn die Zahlen würden Investitionen und einige Anlaufkosten zur Einführung neue Produkte 2024 beinhalten. Positiv: Das Porsche-Management habe in Sachen E-Mobility einen klaren Plan. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferungen ausgegeben. Auch was die Software-Strategie angehe, sehe es danach aus, dass sich Porsche immer mehr vom Mutterkonzern VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) abkoppele. Zuletzt habe man in Sachen autonomes Fahren auch eine Kooperation mit Mobileye bekannt gegeben.



"Der Aktionär" bleibt auf der Käuferseite, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 27.10.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG habe zuletzt deutlich an Wert verloren. Seit dem Hoch bei 120,45 Euro sei das Papier bis auf 86,90 Euro zurückgefallen. Grund für die schwache Performance sei unter anderem der Rückgang der Nachfrage im wichtigsten Absatzmarkt der Welt China.Der Nachfragerückgang, der sich auf Premiummarken wie Mercedes und Porsche ausdehne, deute darauf hin, dass selbst Luxuskäufer immer zurückhaltender würden. Die anhaltende hohe Inflation und die wirtschaftlichen Aussichten würden dafür sorgen, dass viele Menschen ihre Investitionsentscheidungen zurückstellen würden.Extrem zu spüren bekomme das die Porsche AG im wichtigsten Absatzmarkt der Welt China. Porsche verkaufe ein Viertel seiner Autos in der Volksrepublik. Zuletzt seien die Verkäufe im Reich der Mitte wegen der schwierigen Wirtschaftslage um 12 Prozent zurückgegangen. Porsche habe das allerdings kompensieren können. In den Monaten Januar bis September habe Porsche fast 243.000 Autos verkauft, knapp 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Wichtig: Beim Elektrosportwagen Taycan habe Porsche das Minus aus den ersten sechs Monaten im dritten Quartal in ein Plus seit Jahresbeginn gedreht. Nach neun Monaten hätten die Auslieferungszahlen bei 27.885 Einheiten gelegen. Ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Der Taycan ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte", habe CFO Lutz Meschke betont. Vor der Markteinführung im Jahr 2019 sei Porsche von einem Absatz von 20.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgegangen.Der Taycan sei wichtig für die Zukunft der Porsche AG und die Elektrifizierung des Portfolios. Fakt sei, die stylischen Stromer kämen bei der Kundschaft an. 2024 komme der Macan als Stromer, gefolgt von Batterieversionen des 718 Roadsters. 2026 werde der Cayenne und 2027 der Panamera als reine Elektro-Variante ausgerollt.Darüber hinaus habe Meschke darauf verwiesen, dass die gut gefüllte Pipeline mit Panamera, 911er Update, e-Macan und 718 für eine positive Gewinn- und Margenentwicklung gut sei."Das dritte Quartal sollte den Tiefpunkt bei den Margen markieren, wenn der Zuwachs aus Mix und Preisgestaltung einsetzt (neue High-End-Modelle und Preiserhöhungen", so Analyst Patrick Hummel von der UBS. Sein Kursziel für die Aktie der Porsche AG laute 115 Euro.Bullish geblieben nach den Zahlen für das dritte Quartal sei auch Tim Rokossa von der Deutschen Bank. Der Sportwagenbauer habe wie erwartet abgeschnitten, habe Rokossa in einer Studie geschrieben. Das Unternehmen habe nun das wohl herausforderndste Quartal hinter sich. Sein Kursziel laute 120 Euro.