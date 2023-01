Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



101,10 EUR +1,86% (10.01.2023, 17:14)



100,70 EUR +0,85% (10.01.2023, 17:00)



DE000PAG9113



PAG911



P911



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (10.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich mehrere Analysten hätten zuletzt ihre Schätzungen zur Porsche AG aktualisiert und ihre Kursziele für die Aktie überarbeitet. Heute würden die Experten von Goldman Sachs nachlegen. "Der Aktionär" favorisiere unter den deutschen Autobauern ebenfalls die Porsche AG und habe die Aktie daher auch zum Jahreswechsel in sein AKTIONÄR Depot aufgenommen.Die US-Investmentbank habe die Einstufung für Porsche AG auf "buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. 2023 dürfte sich die Debatte im Autosektor wieder um Absatzvolumina, Preise und den Produktmix drehen, so Analyst George Galliers in einer europäischen Branchenstudie. Porsche sei als ausschließlicher Premium-Hersteller strukturell besonders gut positioniert.Kein Wunder: Porsche-CEO Oliver Blume habe einen klaren Plan. Die Elektro-Strategie stimme. Hinzu komme die auf KGV- und KUV-Basis günstige Bewertung im Sektor.Seit dem Hoch am 22. November bei 112,45 Euro habe die Aktie zuletzt durchgeschnauft und bis auf 91 Euro zurückgesetzt. Die jüngste Konsolidierung scheine nun aber beendet. Die Aktie dürfte kurzfristig wieder auf die Überholspur wechseln und die alten Hochs ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.