Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (13.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Volkswagen-Konzerntochter Porsche AG lege am heutigen Montag nach ihrem Börsengang erstmals eigene Jahreszahlen vor und gebe einen Ausblick auf 2023. VW-Konzern- und Porsche-Chef Oliver Blume habe den Finanzmärkten vor dem Börsengang versprochen, über die kommenden Jahre deutlich zu wachsen und den Investoren in Aussicht gestellt, auf längere Sicht die operative Umsatzrendite auf über 20 Prozent zu treiben.Im Jahr 2022 sollte der Umsatz den Unternehmensprognosen zufolge von 33,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf 38 bis 39 Milliarden Euro gewachsen sein. Die operative Umsatzrendite solle etwa 17 bis 18 Prozent betragen. Im Automobilgeschäft wolle Finanzchef Lutz Meschke einen gegenüber dem Vorjahreswert von 3,7 Milliarden Euro deutlich angestiegenen Netto-Cashflow präsentieren. Darin seien Investitionen bereits vom Barmittelzufluss aus dem laufenden Geschäft abgezogen.Mittelfristig wolle Porsche im Automobilbau - das heiße ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - eine Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 25 bis 27 Prozent erreichen. 2021 habe sie 24,5 Prozent betragen. Zum Vergleich: Konkurrent Ferrari habe 2022 bei um die 35 Prozent gelegen. Viele Fachleute am Markt würden die Stuttgarter mit dem italienischen Luxussportwagenbauer vergleichen. Den Gesamtumsatz wolle Porsche in den kommenden Jahren im Schnitt jährlich um sieben bis acht Prozent steigern. Die operative Umsatzrendite solle 17 bis 19 Prozent betragen. Auf mittlere Sicht solle die Ausschüttungsquote für die Dividende bei 50 Prozent des Nettogewinns liegen.Von Bloomberg befragte Analysten würden im Mittel mit einem Umsatzplus im vergangenen Jahr von rund 16 Prozent auf 38,4 Milliarden Euro rechnen. Das operative Ergebnis dürfte demnach um fast ein Drittel auf 6,95 Milliarden Euro gestiegen sein. Die operative Marge würden die Fachleute damit bei etwa 18,1 Prozent veranschlagen, also über dem oberen Ende der Prognosespanne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: