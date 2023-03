Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

109,30 EUR -3,27% (13.03.2023, 10:31)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

110,70 EUR -2,98% (13.03.2023, 10:16)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (13.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Porsche AG habe die Erwartungen verfehlt. 2022 habe der Luxusauto-Hersteller ein Plus beim Umsatz von 13,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro gemacht. Analysten seien im Vorfeld von 38,4 Milliarden Euro ausgegangen. Auch was das operative Ergebnis angehe, habe CEO Oliver Blume nicht die gewünschten Ergebnisse liefern können. Unter dem Strich seien 6,77 Milliarden Euro geblieben. Experten seien von einem Zuwachs von rund einem Drittel auf 6,95 Milliarden Euro ausgegangen.Porsche habe im vergangenen Jahr 309.884 Autos ausgeliefert und damit 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. "Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht", habe Blume gesagt. "Unsere Erfolgsfaktoren sind die verbesserte Preispositionierung, der starke Produktmix, der gestiegene Konzernabsatz, Währungskurseffekte und unsere hohe Kostendisziplin", habe CFO Meschke hinzugefügt.Bei der Umsatzerwartung sei das Management um Chef Oliver Blume etwas optimistischer als der Markt. 2023 sollten die Erlöse der Porsche AG auf 40 bis 42 Milliarden Euro zulegen. Das wären mindestens sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge des operativen Ergebnisses solle zwischen 17 und 19 Prozent liegen.Für 2023 würden die Analysten den Umsatz auf 40,3 Milliarden Euro schätzen, was ein Plus von rund fünf Prozent wäre. Die operative Marge läge bei einem Ergebnis von 7,2 Milliarden Euro erneut bei fast 18 Prozent. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, habe es vom Unternehmen geheißen. Das über längere Zeit verschobene vollelektrische neue Modell vom Macan solle 2024 zu den Kunden kommen. Das Management wolle nun das langfristige Ziel einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent mit dem neuen Programm "Road to 20" angehen. "Dafür stellen wir noch einmal alles auf den Prüfstand", habe Meschke gesagt. "Angefangen bei unserem Produktangebot über das Pricing bis hin zur Kostenstruktur."Fakt sei: Durch die neuen Modelle eMacan, den Cayenne sowie eventuell den Panamera könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent gesteigert werden. Damit wäre Porsche der Schnellste unter den Autoherstellern, der sein Portfolio vom Verbrenner Richtung Elektroantrieb drehe. Blumes langfristiges Ziel sei es, bis 2030 über 80 Prozent vollelektrische Fahrzeuge zu liefern.Die Zahlen für 2022 lagen einen Tick unter den Erwartungen. Der Ausblick für 2023 jedoch stimme und liege etwas über den Schätzungen. "Der Aktionär" bleibe für die Porsche AG optimistisch gestimmt. Vorstand Oliver Blume habe - was die Elektro-Strategie betreffe - eine klaren Plan. Weitere Verzögerung beim Roll-out neuer Modelle wie vor allem den eMacan wären jedoch ein sehr negatives Zeichen für die Aktie. Langfristig sind Kurse von 140 Euro möglich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 13.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte