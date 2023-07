Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

108,05 EUR -2,66% (26.07.2023, 16:31)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

108,10 EUR -2,61% (26.07.2023, 16:17)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (26.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer Porsche habe am Mittwoch die Zahlen für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Gewinn und Umsatz seien abermals deutlich gesteigert worden. Dennoch habe es auch einige Kritikpunkte gegeben, weshalb die Aktie am Nachmittag mit einem Minus von rund zwei Prozent auf den hinteren DAX-Rängen notiere.Rund 20,4 Milliarden Euro und damit rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr habe Porsche in der ersten Jahreshälfte erwirtschaftet. Die Analysten hätten laut Bloomberg im Schnitt 20,5 Milliarden erwartet. Die Gewinnerwartungen von 3,7 Milliarden Euro hätten die Stuttgarter mit einem operativen Ergebnis von 3,9 Milliarden Euro dagegen übertroffen. Eine Steigerung von rund 11 Prozent.Die Marge habe damit jedoch nachgegeben. 18,9 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr hätten zu Buche gestanden. Immerhin: Die Rendite befinde sich damit weiterhin am oberen Ende der Zielspanne von 17 bis 19 Prozent. Auch im Übrigen sehe sich der Sportwagenbauer auf Kurs, das Management habe die Jahresprognose mit einem Umsatz von 40 bis 42 Milliarden Euro bestätigt.Kritisch hätten Anleger dagegen den Netto-Cashflow im Kerngeschäft Automobile beäugt. Dieser habe mit 2,2 Milliarden Euro unter dem Vorjahreswert gelegen (2,4 Milliarden Euro). Porsche habe die Entwicklung mit gestiegenen Investitionen in Produkte und Innovationen und einem Aufbau des Vorrats begründet. Die Ausgaben dürften auch weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Für den Bau einer Batteriefabrik veranschlage Porsche zwei bis drei Milliarden Euro, suche aufgrund der Höhe aber nach Partnern.Auch der Ausblick auf das zweite Halbjahr dürfte für Irritationen bei Investoren gesorgt haben. Obwohl die operative Gewinnmarge im ersten Halbjahr am oberen Ende der Prognosebandbreite gelegen habe und im zweiten Halbjahr Preiserhöhungen greifen dürften, habe der Konzern nichts an seiner Jahresprognose geändert. Um das zweite Halbjahr müsse man sich zwar keine Sorgen machen, aufgrund des herausfordernden Marktumfelds bleibe man aber vorsichtig, erkläre Porsche-CFO Lutz Meschke.Anleger können die Schwäche nach den Zahlen zum Einstieg nutzen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte