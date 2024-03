Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume blicke mit Vorsicht auf das Jahr 2024. Der Manager habe am Dienstag nur eine Marge zwischen 15 und 17% in Aussicht gestellt. Damit habe Porsche weit unter den Erwartungen der Analysten gelegen - diese hätten im Vorfeld im Schnitt mit einer Bandbreite zwischen 16 und 18% gerechnet. Der Schock sei aber schnell verdaut gewesen. Das Übergangsjahr 2024 sei abgehakt worden, der Blick nach vorne gerichtet. Das habe gereicht, um die Aktie über 8% ins Plus zu schicken.Die Anleger hätten sich schnell damit abgefunden, dass 2024 angesichts vieler Modellwechsel ein Übergangsjahr werde. Zudem habe die Aktie zuletzt bereits binnen weniger Tage um rund 12% korrigiert und damit den Erwartungsdruck verringert.Denn Mittel- und langfristig halte Porsche an seinen Renditezielen fest. Der Sportwagenbauer visiere in der mittleren Frist 17 bis 19% Marge an, langfristig solle sie sogar auf über 20% klettern. Die Spitze bei den Ausgaben für Sachinvestitionen und für Forschung und Entwicklung werde Porsche in den Jahren 2025 oder 2026 erreichen.Um langfristig die Marge deutlich zu steigern, habe das Unternehmen vor rund einem Jahr ein neues Ergebnisprogramm aufgesetzt. "Wir nehmen auch hier viel Geld in die Hand, um neue Erlösquellen zu erschließen", habe Finanzchef Lutz Meschke gesagt. Dazu würden den Angaben zufolge besonders exklusive Angebote und Services gehören.Porsche wolle in der Produktion weiter flexibel bleiben und Verbrenner, Plugin-Hybride und Vollelektroautos gleichzeitig bauen können. Der Autobauer müsse allerdings auch die Absatzschwäche in China in den Griff bekommen. Zuletzt seien die Verkäufe im wichtigsten Automarkt der Welt um 17% zurückgegangen. Blume habe ausgeführt, dass das Wirtschaftsumfeld dort insbesondere wegen der Immobilienkrise im Land ein Problem für Porsche sei. Ende 2024 oder 2025 solle sich das Umfeld in China nach Ansicht des Managements wieder verbessern.orsche-Chef Oliver Blume enttäuschte mit einem schwachen Ausblick Anleger und Analysten. Das wurde allerdings schnell abgehakt. 2024 wurde als Übergangsjahr akzeptiert, 2025 solle es wieder aufwärts gehen. "Der Aktionär" bleibe langfristig von der Porsche-Strategie überzeugt. Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde der Autobauer seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren.Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Konkurrent Ferrari komme auf Multiple von über 8 (KUV) bzw. 44 (KGV). Mit Blick auf eine deutliche Belebung von Umsatz und Ergebnis im Jahr 2025 seien mittelfristig Kurse um 120 Euro durchaus drin, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: