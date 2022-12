Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

105,00 EUR +0,43% (07.12.2022, 15:32)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

105,15 EUR +0,14% (07.12.2022, 15:15)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (07.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Montag sei der DAX -Aufstieg von Porsche beschlossene Sache. Am 19. Dezember werde der Sportwagenbauer den Sportartikelhersteller PUMA im deutschen Leitindex ersetzen.Experten des US-Analysehauses Bernstein Research sähen darin allerdings nichts Positives und würden ihre Verkaufsempfehlung bestätigen. So habe der leitende Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben, dass der Aufstieg in den DAX bereits zu erwarten gewesen sei. Seiner Ansicht nach falle damit ein bisheriger Kurstreiber weg. Zudem würden die Zeiten schwieriger. Das Unternehmen müsse sich 2023 einem herausfordernden Nachfrage- und Kostenumfeld stellen, so der Experte. Sein Kursziel habe Roeska daher bei 85 Euro belassen.Deutlich positiver würden sich dagegen seine Kollegen geben. Das Kursziel der Analysten liege mit 107 Euro zwar nur geringfügig über dem aktuellen Kurs. Allerdings würden zehn der 22 von Bloomberg befragten Experten die Porsche AG-Aktie zum Kauf empfehlen. Elf Mal laute das Votum "halten". Mit der Verkaufsempfehlung stehe Bernstein alleine da.Das Kursziel liegt bei 125 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link