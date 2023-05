Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (03.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Porsche AG die Zahlen zum Startquartal veröffentlicht. Bei Umsatz und Gewinn habe der Sportwagenbauer deutliche Zuwächse eingefahren. Grund seien unter anderem gestiegene Verkaufspreise gewesen. Und laut Porsche-Finanzchef Lutz Meschke sei das Ende der Fahnenstange hier noch nicht erreicht.In Q1 sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,5 Prozent auf 10,1 Mrd. Euro geklettert. Das operative Konzernergebnis sei in etwa gleichstark um 25,4 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro gewachsen. Die operative Rendite habe mit 18,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahrs und in der für 2023 angegebenen sowie nun bestätigten Zielspanne von 17 bis 19 Prozent gelegen. Der Barmittelzufluss sei um rund 84 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro gestiegen.Für die Zuwächse seien neben den um 18 Prozent gestiegenen Absatzzahlen infolge einer Entspannung der Lieferkettensituation auch die angehobenen Fahrzeugpreise verantwortlich. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Auto sei von 107.000 Euro im Vorjahreszeitraum auf jetzt 116.000 Euro gestiegen. Auch die Nachfrage sei nach Angaben des Unternehmens unverändert stark geblieben.Die Porsche AG-Aktie verliere am Mittwochnachmittag rund ein halbes Prozent. Einige Analysten hätten sich noch etwas mehr erhofft. Insgesamt seien die Zahlen und der Ausblick des Sportwagenbauers aber überzeugend ausgefallen. Bei Porsche stimme zudem das Elektro-Portfolio zuversichtlich, das nun Stück für Stück ausgerollt werde und mit dem noch höhere Verkaufspreise erzielt werden sollten. DER AKTIONÄR bleibe optimistisch.Julian Weber von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Porsche AG-Aktie bei 140 Euro. (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link