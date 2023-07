Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

114,05 EUR +0,04% (17.07.2023, 16:44)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

114,20 EUR -0,44% (17.07.2023, 16:28)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (17.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche habe in H1 deutlich mehr Sport- und Geländewagen verkauft. Von Januar bis Juni seien 167.354 Autos ausgeliefert worden - rund 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Goldman Sachs sehe die Porsche AG auf einem guten Weg und empfehle den Autotitel zum Kauf.Goldman Sachs bleibe für die weitere Entwicklung der Porsche AG bullish. Bei Investments in die Automobilindustrie bevorzuge er generell bilanzstarke Marken und Technologieführer, habe Analyst George Galliers in einer Branchenstudie geschrieben. Unter den Autobauern sehe er die besten Anlagechancen in Markenführern wie Porsche und Mercedes. Galliers Kursziel für die Porsche AG-Aktie laute 149 Euro.Besonders beliebt seien bei den Kundinnen und Kunden von Porsche die SUV-Modelle: Vom Kompakt-SUV Macan habe Porsche in H1 26 Prozent mehr verkauft, beim Cayenne sei es 12 Prozent nach oben gegangen. Hoch im Kurs habe auch das Sportwagen-Modell 911 mit einem Verkaufsplus von 21 Prozent gestanden.Der vollelektrische Taycan indes habe sich schwächer verkauft, mit einem Minus von 5 Prozent auf 17.991 Wagen. Der Grund hierfür sei gewesen, dass der Taycan stärker als andere Baureihen von einer mangelnden Teileverfügbarkeit betroffen sei, habe es geheißen.DER AKTIONÄR bleibe für die Porsche AG optimistisch. Die Absatzzahlen würden klettern und die Elektro-Strategie werde in den kommenden Monaten Fahrt aufnehmen. 2024 komme der Macan als Stromer. 2026 werde der Cayenne und 2027 der Panamera als reine Elektro-Variante ausgerollt. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferzungen ausgegeben.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Stärkere Rücksetzer würden Kaufchancen bleiben. Langfristig seien Kurse von 140 Euro möglich. (Analyse vom 17.07.2023)