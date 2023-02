Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (06.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Am Montag gehöre die Porsche AG mit einem Minus von rund 3,6% zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex. Ausschlaggebend für den Verlust sei eine am Montag veröffentlichte Studie von Bernstein. Analyst Neil Beveridge halte die Porsche Ag-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für überteuert.Konkret habe er das Papier des Stuttgarter Autobauers mit einem Kursziel von 85 Euro versehen und rate weiterhin zum Verkauf. Generell rate Beveridge zum Jahresbeginn zu europäischen Premium-Herstellern. Bei Porsche AG sollten Anleger aber eine Kurskorrektur abwarten."Der Aktionär" bleibe bei der Porsche AG weiterhin bullish. Die beliebtesten Modelle Macan und Cayenne würden in den nächsten Jahren als reine Stromer ausgerollt, wodurch der E-Anteil am gesamten Portfolio bis 2025 auf 40 bis 50% gesteigert werden könnte. Kurzfristig sei die Porsche AG-Aktie zwar etwas heiß gelaufen. Langfristig seien allerdings Kurse von 140 Euro möglich, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link