Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (20.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Erst letzte Woche habe Goldman Sachs ihr Kursziel von 149 Euro für die Porsche AG-Aktie bestätigt. Deshalb sei es nun doch überraschend gekommen, dass sich George Galliers, Analyst der US-Investmentbank, am Mittwoch ein weiteres Mal zu Wort gemeldet und sein Kursziel von 149 auf 152 Euro nach oben korrigiert habe. Die Einstufung sei auf "buy" belassen worden. Galliers rechne in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht mit soliden Ergebnissen. Mit seiner EBIT-Prognose von 2 Mrd. Euro liege er etwas über dem Konsens. Seine Schätzungen habe er wegen aktueller Volumen- und Preis-Produktmix-Entwicklungen angehoben.Aus technischer Sicht müsse die Porsche AG-Aktie nun zunächst den GD50 bei 114,39 Euro überwinden, um die 120-Euro-Marke und das Allzeithoch bei 120,80 Euro wieder in Angriff nehmen zu können. Die Kurszielanhebung von Goldman Sachs sei zwar überraschend gekommen, sei aber alles andere als ein schlechtes Vorzeichen für die Porsche AG-Aktie. "Der Aktionär" bleibe für das Papier bullish, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU