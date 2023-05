XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

113,75 EUR +0,49% (10.05.2023, 11:41)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (10.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Vollständig autonomes Fahren werde früher oder später Realität werden. Die Frage sei lediglich, wann und wo zuerst. Bis es so weit sei, müssten hierfür sowohl gesetzliche Regelungen als auch technische Voraussetzungen geschaffen werden. Porsche habe hierfür jüngst eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Technologie-Unternehmen Mobileye geschlossen. Der deutsche Sportwagenhersteller und das Intel-Spin off hätten am Dienstag ihre strategische Zusammenarbeit für die Serienproduktion von Fahrassistenzlösungen bekannt gegeben.In einem ersten Schritt würden die Porsche-Ingenieure die Mobileye Technologie-Plattform Mobileye SuperVisionTM integrieren und dementsprechend adjustieren. Hier gehe es v.a. darum, das System für die Prüfung der Aufmerksamkeit des Fahrers anzupassen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)Börsenplätze Porsche AG-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:114,20 EUR +0,97% (10.05.2023, 11:49)