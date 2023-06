Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (29.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Hinter dem Sportwagenbauer lägen erfolgreiche Monate. Der Börsengang im vergangenen September sei ein voller Erfolg gewesen und die Jahreszahlen würden ebenfalls in fast allen Bereichen ein deutliches Plus ausweisen. Und dennoch sei es zuletzt mit der Porsche AG-Aktie nach unten gegangen.Porsche habe überzeugt und fahre dem Mutterkonzern VW davon, habe Hendrik Schmidt von der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS in der Porsche-Arena in Stuttgart resümiert. Dorthin habe die Porsche AG ihre neuen Aktionärinnen und Aktionäre am Mittwoch eingeladen - und habe sich neben Lob auch reichlich Kritik gefallen lassen müssen.Die Kritik der Aktionäre habe sich erneut an der Doppelrolle von Oliver Blume entzündet. Denn der 55-Jährige sei auch Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns und stehe damit als einziger Manager an der Spitze zweier Unternehmen, die im bedeutendsten deutschen Aktienindex DAX vertreten seien. Aktionärsvertreter würden dadurch Abstriche bei der Führung sowie Interessenkonflikte zwischen Muttergesellschaft und Tochter befürchten. Die Unternehmen würden sich damit eine "Teilzeit-Führungskraft" leisten - so habe das Ingo Speich von der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment gesehen. Er habe Blume am Mittwoch erneut aufgefordert, sich zu entscheiden, wo er dringender gebraucht werde. "Gefährden sie Porsche nicht", habe er gesagt. Blume habe gekontert und auch darauf verwiesen, dass 2022 das mit Abstand stärkste Jahr in der Geschichte Porsches gewesen sei.Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren. Anleger sollten investiert bleiben. Stärkere Rücksetzer würden Kaufchancen bleiben. Langfristig seien Kurse von 140 Euro möglich, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link