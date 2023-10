Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

90,26 EUR +0,65% (11.10.2023, 16:52)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

90,24 EUR +0,65% (11.10.2023, 16:46)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (11.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit ordentlich Schwung sei der Aktie von Porsche am Mittwochmittag wieder der Sprung über die 90-Euro-Marke gelungen. Rückenwind habe dabei eine Telefonkonferenz für Branchenexperten und Investoren verliehen. Zuletzt hätten die Papiere noch 1,2 Prozent höher bei 90,74 Euro notiert.Am Mittwoch habe Porsche in einer Telefonkonferenz für Branchenexperten und Investoren auf positive Signale verwiesen. Wegen der höheren Verfügbarkeit von Produkten hätten sich die zunächst lahmen Umsätze zuletzt gebessert, habe es geheißen. Der Absatz bei Endkunden dürfte sich im dritten Quartal in etwa auf Vorjahresniveau bewegen.Porsche habe die Bestellungen als "robust" kommentiert, während die Preisdurchsetzung "intakt" bleibe. Börsianer hätten zudem darauf verwiesen, dass das Vertrauen in die Jahresziele tendenziell gestärkt worden sei.Die Aktien der Porsche AG würden daraufhin kurzfristig sogar auf 93,34 Euro und damit über ihre 21-Tage-Linie steigen. Doch auch mit dem aktuellen Plus von 1,2 Prozent sei die Charthürde bei 90 Euro überschritten und die Porsche-Papiere hätten neben Rheinmetall und Siemens Energy zu den besten Werten im DAX gezählt.2024 komme der Macan als Stromer. 2026 werde der Cayenne und 2027 der Panamera als reine Elektro-Variante ausgerollt. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferungen ausgegeben. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte