Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (09.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sportwagenbauer Porsche wolle bei der Elektromobilität aufholen. Anlässlich des 75. Sportwagen-Jubiläums hätten die Stuttgarter am Donnerstag das Konzept eines neuen Elektrosportwagens vorgestellt. Über eine mögliche Serienproduktion spreche Porsche laut Pressemitteilung aber noch als "Vision". Bisher habe der Autobauer mit dem Taycan nur ein reines E-Modell im Angebot.Bis 2030 wolle Porsche mehr als 80 Prozent seiner Neufahrzeuge vollelektrisch ausliefern. Im vergangenen Jahr habe sich der reine E-Anteil von 13,7 auf 11 Prozent verringert. Hintergrund seien Versorgungsengpässe für die Taycan-Produktion und folglich weniger Verkäufe gewesen. Auch Anfang 2023 habe sich der Abwärtstrend fortgesetzt. Parallel investiere Porsche in potenziell klimafreundliche E-Fuels. Den Klassiker 911 wolle Porsche bis auf Weiteres nicht als rein batterieelektrisches Fahrzeug anbieten.Am 8. Juni 1948 habe der erste Porsche-Sportwagen seine Betriebserlaubnis erhalten. Schon zuvor habe Ferdinand Porsche Autos konstruiert und gebaut - unter anderem den Vorgänger des VW-Käfer während der Nazi-Zeit. Sein Sohn Ferry habe dann mit dem Porsche 356 den ersten Sportwagen auf den Markt gebracht. Der Ur-Porsche habe 35 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von 135 Kilometern pro Stunde.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Porsche AG zuletzt auf "buy" mit einem Kursziel von 149 Euro belassen. Der Sportwagenbauer dürfte auf seiner 75-Jahr-Feier ein neues Modell vorstellen, habe Analyst George Galliers zuvor in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. An seinen Schätzungen für Porsche habe der Experte vorerst kaum etwas geändert.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Porsche-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 09.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link