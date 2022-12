Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (09.12.2022/ac/a/d)



Porsche starte durch. Am 19. Dezember werde das Papier den Sportartikelhersteller PUMA im deutschen Leitindex DAX ersetzen. Nicht nur deshalb habe die Bank of America das Kursziel für die Aktie der Porsche AG von 110 auf 114 Euro angehoben.Die europäische Automobilindustrie dürfte insgesamt starke Geschäftszahlen für das vierte Quartal ausweisen, so Analyst Horst Schneider in einem Branchenausblick. Rückenwind habe die Aktie der Porsche AG zuletzt auch von J.P. Morgan bekommen. Analyst Jose Asumendi habe das Papier auf seine Empfehlungsliste mit einem Kursziel von 140 Euro gepackt.Auch "Der Aktionär" sehe die Porsche-Strategie positiv. Mit dem vollelektrischen Modelle Taycan habe Porsche eine erste Duftmarke gesetzt. Rund 14 Prozent der gesamten Verkäufe steuere der Stromer bereits bei. 2024 werde der eMacan folgen.Der Sportwagen-Hersteller Porsche sei einer der schnellsten und innovativsten Player, was dem Umschwung hin zum E-Mobility-Konzern angehe. Die Aktie sei im Vergleich zu Tesla oder Ferrari noch immer nicht zu teuer.Rücksetzer sind bei der Porsche-Aktie Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2022)