Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

83,98 EUR -2,62% (26.10.2023, 11:59)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

83,98 EUR -2,94% (26.10.2023, 11:44)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (26.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Sportwagenbauers Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer habe im dritten Quartal zwar beim Umsatz die Erwartungen übertroffen. Die Marge sei aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Porsche AG-Aktie sei weiter in die Knie gegangen. Die Analysten würden auf gute Verkaufszahlen im vierten Quartal hoffen.Der Fokus der Experten habe zuletzt auf der Entwicklung in China gelegen, dem größten und wichtigsten Absatzmarkt für Porsche. Hier seien die Verkäufe wegen der schwierigen Wirtschaftslage um 12% zurückgegangen. Porsche verkaufe ein Viertel seiner Autos im Reich der Mitte. Nur durch den Absatz margenstarker Modelle wie des Sportwagen 911 hätten die rückläufigen Auslieferungen in China ausgeglichen werden können.Die Zahlen für das dritte Quartal seien solide ausgefallen. Große Ausreißer nach oben seien nicht zu erwarten gewesen. Im vierten Quartal könnten die Verkäufe und Margen von der Einführung des neuen Cayenne profitieren. Die Q3-Daten sollten auch als Vorleistung für 2024 gesehen werden, denn sie würden Investitionen und einige Anlaufkosten zur Einführung neue Produkte 2024 beinhalten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link