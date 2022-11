Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (08.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Porsche präsentiere sich weiter stark. Am heutigen Dienstag profitiere das Papier dabei auch von einigen positiven Analystenkommentaren. Heute ende die 30-tägige Stillhaltefrist der Emissionsbanken aus dem Börsengang, innerhalb derer diese Banken keine Empfehlungen für die Aktie aussprechen dürften.Die Analysten von Goldman Sachs, der Deutschen Bank und von Oddo BHF hätten die Aktie der Porsche AG nun mit einer Kaufempfehlung versehen. Andere Experten seien dagegen nicht ganz so optimistisch.Goldman Sachs habe die Aktie der Porsche AG neu mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung aufgenommen.Auch die Investmentbank Oddo BHF vergebe die gleiche Einschätzung. Sie habe die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 120 Euro mit "outperform" gestartet. Das einzigartige Profil mache den Sportwagenbauer zum attraktiven Investment gerade in unsicheren Wirtschaftszeiten, aber auch im Wandel hin zur E-Mobilität, habe Analyst Anthony Dick in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Letzterer biete immense Chancen, auch im Vergleich mit der Konkurrenz. Dick rechne mit der branchenbesten Barmittelentwicklung und der attraktivsten Ausschüttungspolitik.Die Aktie könne am heutigen Dienstag die starke Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen, die positiven Analystenkommentare würden beflügeln. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 1,3 Prozent nach oben auf 101,65 Euro. Auch "Der Aktionär" teile die Zuversicht der Analysten. Porsche sei die derzeit aussichtsreichste Auto-Aktie auf dem deutschen Kurszettel. Das Kursziel des "Aktionär" liegt bei 125 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Porsche AG-Aktie. (Analyse vom 08.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: