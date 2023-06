Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



DE000PAG9113



PAG911



P911



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (22.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG fahre seit einigen Tagen rückwärts: Sieben rote Kerzen in Folge habe der Autobauer seit dem Börsengang im letzten Jahr nur einmal gesehen. Mittlerweile wachse die Sorge, dass noch eine Unterstützung und gerissen und damit der Trend beschleunigt werde. Doch es gebe auch Hoffnung.Die Porsche-Aktie sei am Donnerstag unter die Marke von 110 Euro gefallen und damit seit dem Hoch am 14. Juni bei 120,20 Euro rund neun Prozent an Wert verloren. Der DAX-Wert sei damit deutlich schwächer unterwegs als der Leitindex selbst, der gerade einmal 3,1 Prozent an Wert eingebüßt habe.Noch sei Panik fehl am Platz, denn Porsche habe in den vergangenen Wochen bereits zweimal ähnliche Rücksetzer überstanden. Mitte März und Anfang Mai sei der Kurs zeitweise auf 107,20 respektive 107,35 Euro gefallen, habe sich aber beide Male schnell wieder erholen können.Von den Indikatoren her könnte Porsche auch dieses Mal die Unterstützung aus den beiden Tiefs testen. Der MACD habe zwar erst vor Kurzem ein Verkaufssignal geliefert, weise aber erste Divergenzen auf. Der RSI (31,76) stehe kurz vor dem überverkauften Extrembereich, was wiederum für eine mögliche Trendwende spreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.