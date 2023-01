Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Lange habe sich Porsche gegen die Integration von Google-Diensten in seinen Fahrzeugen gewehrt. Nun scheine der Sportwagenbauer diese Strategie zu überdenken. Ende letzter Woche habe sich Porsche- und Volkswagen-CEO Oliver Blume mit Googles Chief Business Officer Phillip Schindler getroffen. Wie das "manager magazin" berichte, sei es direkt konkreter geworden.Wie hochrangige Manager gegenüber der Wirtschaftszeitschrift berichtet hätten, wolle Blume Google-Infotainment-Systeme in die Fahrzeuge integrieren. Darüber verhandle er nun mit dem Tech-Riesen. Offene Streitpunkte seien der Preis und wie viel Einblick Google in die Porsche-Daten nehmen dürfe. Vor allem letzteres solle einer der Gründe gewesen sein, warum Porsche anders als die meisten Autobauer bisher auf die Dienste von Google verzichtet habe.Über die Software von Google würden sich die zunehmend digitalen Grundfunktionen eines Autos steuern lassen. Zudem könnten auf die Cockpits angepasste Google-Apps genutzt werden, ohne wie bisher das Smartphone mit dem Auto zu verbinden. Porsche-Kunden hätten das schon seit längerem gefordert.Oliver Blume habe einen klaren Plan. Bei der von Problemen behafteten und kostenintensiven Softwareentwicklung setze der Porsche-Chef wieder zunehmend auf Kooperationen. Darüber hinaus stimme die Elektro-Strategie. Der Taycan komme gut an, weitere Stromer würden peu à peu ausgerollt.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben! Stärkere Rücksetzer beim AKTIONÄR-Depotwert bleiben Kaufchancen, so Julian Weber. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link