Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG habe seit dem Börsengang eine hervorragende Figur abgegeben. Seit dem IPO stehe ein Plus von 25 Prozent. Die Elektrifizierungs-Strategie stimme, die Aktie habe sogar noch weiteres Potenzial.Nachdem die Porsche-Aktie in kürzester Zeit den Aufstieg in den Leitindex DAX geschafft habe, hätten Anleger Gewinne mitgenommen.Anleger sollten sich von zwischenzeitlichen Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Zuletzt habe die Bank of America das Kursziel für die Aktie der Porsche AG von 110 auf 114 Euro angehoben. Bullish bleibe auch Goldman Sachs. Analyst George Galliers halte 125 Euro für machbar.120 Euro laute das Kursziel von Analyst Anthony Dick von der Investmentbank Oddo BHF. Das einzigartige Profil mache den Sportwagenbauer zum attraktiven Investment gerade in unsicheren Wirtschaftszeiten, aber auch im Wandel hin zur E-Mobilität, so der Experte. Dick rechne mit der branchenbesten Barmittelentwicklung und der attraktivsten Ausschüttungspolitik.Und es wäre im Anschluss nicht verwunderlich, sofern Porsche dann zu Tesla-ähnlichen Bewertungen gehandelt werde, da der Elektrifizierungsplan von Porsche für seinen Verkaufsschlager Macan EV voraussichtlich ein sofortiger Erfolg sein werde. Dadurch könnte Porsche bereits 2025 einen Anteil von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen von 45 oder gar 50 Prozent am Gesamtabsatz schaffen.Der Sportwagen-Hersteller Porsche sei einer der schnellsten und innovativsten Player, was dem Umschwung hin zum E-Mobility-Player angehe. Die Aktie sei im Vergleich zu Tesla oder Ferrari noch immer nicht zu teuer.Kurse unter 100 Euro stellen eine neue Einstiegschance dar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2022)