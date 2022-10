Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

89,70 EUR -2,39% (10.10.2022, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

91,04 EUR -1,17% (10.10.2022, 09:46)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (10.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Aktie der Porsche AG sei am Freitag noch eine der Lichtblicke in einem schwachen Aktienmarkt gewesen. Der Kurs sei - wohl mit der Unterstützung der Investmentbanken - über 91 Euro und damit auf den höchsten Stand seit dem Börsengang geklettert. Interessant sei ein Blick auf die Bewertung in Relation zur Muttergesellschaft Volkswagen.Stand Freitag sei der Sportwagenbauer rund 84 Mrd. Euro an der Börse wert. Nur Linde, SAP, Deutsche Telekom und Siemens würden mehr auf die Waage bringen. Nachdem Porsche am 12. Oktober in den MSCI World Index aufgenommen werde, dürfte auch bald der Aufstieg in den DAX über die Bühne gehen.Fondsmanager Cole Smead, der rund 3,5 Bio. USD verwalte, traue der Aktie weitere 40% auf 130 Euro zu. Das entspräche dem Achtfachen des Buchwertes. Smead glaube, dass Porsche die Gewinne deutlich steigern könne, wenn die Überleitung zur Elektromobilität gelinge. Die Aktie sollte allerdings auch dann steigen, wenn die Transformation nicht so gelinge, der Konzern aber weniger Kapital investiere, so der Fondsmanager."Seien Sie nicht überrascht, wenn Porsche bald zu Tesla-ähnlichen Bewertungen gehandelt wird, da der Elektrifizierungsplan von Porsche für seinen Verkaufsschlager Macan EV voraussichtlich ein sofortiger Erfolg sein wird", sage Fondsmanager Louis Navellier, der eine Milliarde Dollar verwaltet.Die Volkswagen-Vorzüge seien auf dem aktuellen Niveau viel zu billig, doch seien im derzeitigen Marktumfeld noch tiefere Kurse möglich. Die Porsche AG habe auch noch reichlich Potenzial, wenn der Sportwagenbauer seine Strategie wie erwartet erfolgreich umsetze, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.