Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist.

(17.10.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Emissionskurs von 82,50 Euro und damit einem Unternehmenswert von 75 Mrd. Euro seien nicht die allerhöchsten Analystentaxen beim Börsengang des Sportwagenbauers erreicht worden. Danach sei das Papier aber durchgestartet und habe um fast 15% zugelegt, um dann im Zuge eines schwachen Gesamtmarktes wieder zurückzukommen. Bleibe die Frage, wie viel Volkswagens schöne Tochter denn nun tatsächlich wert sei. Fundamental zumindest lasse sich noch einiges an Potenzial erkennen.Das deute schon ein Blick auf die jüngsten Zahlen des Sportwagenbauers an. Denn trotz der erheblichen konjunkturellen Störungen hätten die Zuffenhausener ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2022 um 8% auf 17,9 Mrd. Euro steigern können. Das sei umso bemerkenswerter, als der Fahrzeugabsatz durch die wegen Covid-19 beeinträchtigte Importsituation in China um 2% zurückgegangen sei, was aber durch einen verbesserten Produktmix und Preissteigerungen überkompensiert worden sei. Entsprechend habe auch das EBIT deutlich überproportional um fast 25% auf 3,48 Mrd. Euro gesteigert werden können.Die hohe EBIT-Marge von aktuell fast 20% mache auch gleich einen wesentlichen Wachstumstreiber von Porsche deutlich: Die geringe Konjunktur- und Preissensibilität der kaufkräftigen Kundschaft. Zwar dürfte auch Porsche bei einem Anteil finanzierter und geleaster Fahrzeuge von gut 40% die aktuell steigenden Zinsen zu spüren bekommen, starke Einbrüche wie bei den Volumenherstellern seien mit Blick auf vergangene Konjunkturdellen aber nicht zu erwarten. Und langfristig erscheine Porsche ohnehin auf einem quasi unerschütterlichen Wachstumspfad, denn die Kombination aus ikonischer Marke, loyaler Kundschaft, technologischer Stärke und hoher Finanzkraft biete fast schon eine Erfolgsgarantie auch für künftige Modellinnovationen. Allen voran natürlich im Bereich Elektromobilität, wo Porsche ein kräftiger Absatzschub bevorstehen dürfte. Angefangen 2024 mit der "E"-Variante des volumenstarken Macan sollten in drei Jahren schon über die Hälfte aller Auslieferungen elektrifiziert sein und 2030 dann mehr als 80%.Wir erwägen einen Einstieg, so die Experten von "Der Anlegerbrief" zur Porsche AG-Aktie. (Ausgabe 37 vom 15.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link