Dadurch könnte Porsche bereits 2025 einen Anteil von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen von 45 Prozent am Gesamtabsatz schaffen. Porsche sei einer der schnellsten und innovativsten Player, was dem Umschwung hin zum E-Mobility-Player angehe. Die Aktie ist mit einem KGV von 20 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 noch immer nicht zu teuer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

110,00 EUR +0,32% (01.12.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

108,80 EUR +2,21% (30.11.2022)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (01.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch vor Weihnachten dürfte die Porsche AG den DAX bereichern. Das würden sowohl die US-Bank J.P. Morgan als auch die Investmentbank Stifel Europe erwarten. Nach wie vor seien die Aktien des vom Autokonzern VW Ende September an die Börse gebrachten Sportwagenbauers ein "klarer Aufsteiger", wie Index-Experte Tom Koula von Stifel Europe gesagt habe.So erfülle die Porsche AG die im Vergleich zu einer regulären Aufnahme strengeren "Fast Entry"-Kriterien der Deutschen Börse. Absteigen müsse dafür der kleinste DAX-Wert, und das sei PUMA geblieben. Seine am Streubesitz orientierte Marktkapitalisierung liege nur noch bei 4,9 Milliarden Euro und damit hinter der des Online-Modehändlers Zalando und des Energietechnikunternehmens Siemens Energy.Die Deutsche Börse werde die DAX-Indices am Montagabend, 5. Dezember überprüfen. Etwaige Änderungen würden am Montag, 19. Dezember, in Kraft treten.Die Papiere der Porsche AG hätten seit dem Börsengang fast 30 Prozent zugelegt. Eine ansehnliche Performance im aktuell wackligen Börsenumfeld."Seien Sie nicht überrascht, wenn Porsche bald zu Tesla-ähnlichen Bewertungen gehandelt wird, da der Elektrifizierungsplan von Porsche für seinen Verkaufsschlager Macan EV voraussichtlich ein sofortiger Erfolg sein wird", so Fondsmanager Louis Navellier. Auf Basis der Prognosen für 2022 komme Tesla auf ein KUV von 5,5 und ein KGV von 51. Porsche hingegen werde mit einem KUV von 2,0 und einem KGV von 20 bewertet.Fondsmanager Cole Smead, der rund 3,5 Milliarden Dollar verwalte, traue der Aktie 130 Euro zu. Das entspräche dem 8-Fachen des Buchwertes. Smead glaube, dass Porsche die Gewinne deutlich steigern könne, wenn die Überleitung zur Elektromobilität gelinge.Was die Elektro-Strategie von Porsche betreffe, so steuere man einer spannenden Zukunft entgegen. Mit dem vollelektrischen Modelle Taycan habe Porsche eine erste Duftmarke gesetzt. 2024 werde der eMacan folgen.