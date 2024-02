Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

86,72 EUR +1,95% (29.02.2024, 16:49)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

86,94 EUR +2,14% (29.02.2024, 16:35)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (29.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie steige weiterhin in einem unaufhaltsamen Tempo und durchbreche am heutigen Donnerstag bereits den nächsten Widerstand. Nachdem sie erst zu Beginn der Woche das Februar-Hoch bei 84,14 Euro habe überwinden können, lege sie heute nach und klettere auch noch über den Widerstand bei 86,60 Euro. Dieser setze sich aus dem Doppelboden vom 28. September und 10. November zusammen. Dadurch habe die Porsche AG-Aktie nun Luft bis zum November-Hoch bei 93,08 Euro, bevor sie den GD200 ins Visier nehmen könne. Dieser verlaufe aktuell noch bei 94,59 Euro. Dieses Niveau könnte sogar noch vor den Quartalszahlen am 12. März erreicht werden, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche AG-Aktie: