ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (24.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume sei zuletzt - trotz aller Krisenherde - für 2023 optimistisch geblieben. Die Zahlen hätten dem CEO auch eine Steilvorlage geliefert: In den ersten drei Monaten habe die Porsche AG weltweit 80.767 Autos ausgeliefert. Plus 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nicht nur fundamental, sondern auch charttechnisch biete die Aktie der Porsche AG Potenzial.Porsche liege im Jahr 2023 gut im Rennen. Der durchschnittliche Verkaufspreis für einen Luxus-Schlitten aus Stuttgart habe im ersten Quartal bei rund 116.000 Euro gelegen. 9.000 Euro höher als im Jahr zuvor. Gute Voraussetzungen, um die Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Erlöse der Porsche AG sollten im Gesamtjahr auf 40 bis 42 Milliarden Euro zulegen. Das wären mindestens sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gewinnmarge des operativen Ergebnisses sehe Porsche-Lenker Oliver Blume zwischen 17 und 19 Prozent.Auch charttechnisch hinterlasse die Aktie derzeit einen guten Eindruck. "Die Porsche AG konnte am Dienstag mittels einer "Doji"-Candle den Ausbruch aus einer seit dem Februar 2023 intakten Seitwärtsspanne markieren. Allerdings scheint dieser Ausbruch bislang noch etwas trügerisch zu sein. Warum? Zum einen gelang dieser mittels unterdurchschnittlichem Volumen, zum anderen signalisiert besagte "Doji"-Candle noch eine gewisse Unsicherheit der Marktteilnehmer. Zudem war die Tagestendenz gestern in Summe negativ", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Wichtig werde für die Zukunft der Porsche AG der Roll-out des elektrisch angetriebenen Macan im Jahr 2024. Der Macan sei das zweitstärkste Modell, was die Verkaufszahlen von Porsche angehe. 2022 seien 86.742 Macan (28,0 Prozent Anteil am gesamten Absatz) verkauft worden.Auch der Cayenne solle bis 2026 elektrifiziert werden. Seit Jahren komme das Modell auf starke Verkaufszahlen. Im vergangene Jahr seien es 95.604 Einheiten (30,8 Prozent Anteil am gesamten Absatz) gewesen. Fundamental sei alles im Lot. Auch der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend sollte der Aktie neues Potenzial eröffnen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 140,00 Euro. (Analyse vom 24.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link