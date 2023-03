Zuletzt habe sich erstmals Mediobanca zur Aktie der Porsche AG geäußert. Analyst Andrea Balloni sehe für den Premiumautobauer ein Kursziel von sportlichen 160 Euro. JPMorgan habe die Porsche AG-Aktie zuvor mit einem Kursziel von 140 Euro versehen.



Auch DER AKTIONÄR bleibe für die Porsche AG optimistisch gestimmt. Vorstand Oliver Blume habe - was die Elektro-Strategie betreffe - eine klaren Plan. Langfristig sind Kurse von 140 Euro möglich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Porsche AG-Aktie habe nach der guten Performance seit dem IPO zuletzt einen Gang zurück geschalten. Nach dem zwischenzeitlichen Hoch bei 118,40 Euro notiere der Titel aktuell bei 113,20 Euro. News gebe es indes von der Produktseite.Laut einem Bericht des britischen Magazins "Autocar" wolle Porsche den Cayenne elektrifizieren. Das Modell solle ab 2026 als rein elektrisches Fahrzeug auf den Markt kommen. Derzeit gebe es das Modell aus Verbrenner und Plug-In-Hybrid.Mit 95.604 verkauften Einheiten (30,8 Prozent Anteil am gesamten Absatz) sei der Cayenne der Verkaufsschlager von Porsche.Wie auch beim elektrisch angetriebenen eMacan angedacht, solle der Cayenne zunächst auch als Verbrenner, wie auch als Plug-In weitergebaut werden.Der eMacan solle 2024 auf den Markt kommen. Porsche-Chef Oliver Blume setze große Stücke auf den neuen Stromer im Portfolio des Luxusauto-Herstellers. Derzeit sei der der Macan nach dem Cayenne das absatzstärkste Auto der Porsche AG.Eine Art Eisbrecher für das E-Mobility-Segment sei der Taycan gewesen. Zuletzt habe der einzige reine Stromer von Porsche rund 10,6 Prozent der Verkäufe beigesteuert.2024 komme der Macan als Stromer. 2026 werde aller Voraussicht nach der Cayenne als reines Elektro-Modell ausgerollt. Hinter dem Panamera stehe aktuell noch ein Fragezeichen, ob dieser ebenfalls elektrifiziert werden solle. Fest stehe, dass 2026 der K1 speziell für den chinesischen und den US-Markt kommen solle.Durch die neuen Modelle eMacan, den Cayenne sowie eventuell den Panamera könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50 Prozent gesteigert werden. Damit wäre Porsche der Schnellste unter den Autoherstellern, der sein Portfolio vom Verbrenner Richtung Elektroantrieb drehe. Blumes langfristiges Ziel sei es, bis 2030 über 80 Prozent vollelektrische Autos zu liefern.