Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (26.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für die Aktie der Porsche AG nach oben gesetzt. Erst vor wenigen Tagen habe das Papier ein Upgrade von Stifel bekommen. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie der Porsche AG?Berenberg-Analyst Romain Gourvil habe die Aktie der Porsche AG von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 101 auf 109 Euro angehoben. Zwar seien die Gründe für die Abstufung auf "hold" vergangenen September noch gültig: mehr Wettbewerb im SUV-Segment, ein schwieriges Umfeld in China und Druck durch Anlauf- und Werbekosten im Zuge der Einführung neuer Modelle, so Analyst Gourvil. Auf dem aktuellen Kursniveau jedoch sei das Übergangsjahr 2024 bereits eingepreist. Und grundsätzlich stehe das Luxuswagen-Segment innerhalb der Autobranche gut da.Ebenfalls positiv zur Aktie habe sich zuletzt Daniel Schwarz von Stifel geäußert. Der Analyst sei der Ansicht, dass die Investoren über ein voraussichtlich mageres Jahr 2024 hinweg auf ein stärkeres Jahr 2025 blicken sollten. "Ein vorübergehend schwächeres Jahr 2024 ist kein Grund zur Sorge", so Auto-Experte Schwarz. Sein Kursziel für die Aktie laute 106 Euro."Der Aktionär" sehe Porsche gut positioniert. Die Strategie sei stimmig: Durch die neuen Modelle eMacan, Panamera und Cayenne werde Porsche seine Produktpalette in den nächsten Jahren Stück für Stück elektrifizieren. Als Ziel für 2030 habe Porsche einen Elektroanteil von 80 Prozent an den Neuauslieferzungen ausgegeben.Dennoch müsse Porsche die Absatzschwäche in China in den Griff bekommen und der eMacan sei, wenn man so wolle, zum Erfolg verdammt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrage 1,5, das KGV laute 15. Für einen Player aus dem Luxus-Segment sei das zu günstig. Mittelfristig sind Kurse um 120 Euro drin, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link