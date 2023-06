Börsenplätze Porsche AG-Aktie:



28.06.2023



109,15 EUR +1,30% (28.06.2023, 14:37)



DE000PAG9113



PAG911



P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Nach einem starken Jahr 2022, in dem auch das IPO der Porsche AG über die Bühne gegangen sei, halte der Sportwagenbauer am Mittwoch die erste Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen ab. Das Management blicke optimistisch in die Zukunft und plane auch die Aktionäre langfristig am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen.Konkret hätten die Stuttgarter für das Rekordjahr 2022 vorgeschlagen, Dividenden in Höhe von 1,00 bzw. 1,01 Euro an Stamm- respektive Vorzugsaktionäre auszuschütten. Auf mittlere Sicht werde die Ausschüttung in Höhe der Hälfte des jeweiligen Konzernergebnisses nach Steuern angestrebt.Das Management rund um Oliver Blume habe derweil die starke Position des Konzerns gelobt. Porsche stehe stärker da als je zuvor, so der CEO. Der Konzern sei eine der wertvollsten Luxusmarken der Welt und werde den Fokus darauf auch weiter vorantreiben. Auch für herausfordernde Zeiten sei man dank der ausgeglichenen Aufstellung in allen Weltregionen gut aufgestellt.Porsche sei gut aufgestellt und gebe auch in Sachen Elektrifizierung Gas. Könne der Konzern in Sachen E-Mobilität weiter liefern - die Karten hierfür stünden gut - dürfte deutlich höheren Notierungen nichts im Weg stehen. Das Kursziel des AKTIONÄR liege bei 140,00 Euro.Für langfristig orientierte Anleger bietet der jüngste Rücksetzer bis auf 107,20 Euro eine gute Einstiegsmöglichkeit, so Julian Weber von "Der Aktionär". Bereits zweimal habe sich der Autotitel hier gefangen und das Rekordhoch angelaufen. (Analyse vom 28.06.2023)