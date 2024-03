Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Für die am Dienstag noch beflügelten Aktien der VW-Sportwagentochter Porsche AG sei es am Mittwoch wieder bergab gegangen. Das Papier habe als schwächster DAX-Wert gut 3% eingebüßt, nachdem sie am Dienstag noch um mehr als 11% gestiegen sei. Zwei Analystenhäuser hätten daraufhin ihre Einschätzungen angepasst.Bernstein-Analyst Daniel Roeska habe das Kursziel für die Porsche AG-Aktie von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "market perform" belassen. Er sehe zunächst taktische Risiken und ein "Tempolimit" für das Papier des Sportwagenbauers. Ab 2025 gäben die aktuellen Belastungen dann jedoch wieder Rückenwind.Tim Rokossa, Analyst der Deutschen Bank, habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Sportwagenherstellers sei durchwachsen ausgefallen, habe der Analyst geschrieben. Einem soliden vierten Quartal stehe ein vorsichtiger Ausblick für die Profitabilität entgegen. Im zweiten Halbjahr und darüber hinaus könnte die Entwicklung allerdings wieder besser werden.Die Analysten seien sich bei ihren Bewertungen zwar uneinig, dennoch würden beide langfristig weiteres Aufwärtspotenzial für die Porsche AG-Aktie sehen. Investierte Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)