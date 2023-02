Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (03.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Papiere der Porsche AG hätten am Donnerstag mit 118,40 Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Im laufenden Jahr sei die Aktie des Sportwagenherstellers dadurch um mehr als 20 Prozent nach oben geklettert. Am Freitag erneuere J.P. Morgen-Analyst Jose Asumendi seine Kaufempfehlung.J.P. Morgan habe die Einstufung für die Aktie der Porsche AG nach den Zahlen des Konkurrenten Ferrari auf "overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Insbesondere der hohe Auftragsbestand der Italiener sei für Porsche sowie die Luxuswagenbranche insgesamt ein positives Signal, habe Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Am Donnerstag habe Analyst Michael Foundoukidis von der Investmentbank Oddo BHF seine Kaufempfehlung bekräftigt. Der Experte zähle die Papiere der Porsche AG "innerhalb einer klaren Hierarchie" zu seinen Favoriten und habe ein Kursziel von 120 Euro angesetzt.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Porsche AG optimistisch. Der Auto-Hersteller habe einige Trümpfe in der Hand. Der elektrisch angetriebene Taycan komme bei den Kunden nach wie vor gut an, Die Modelle Macan und Chayenne würden als rein elektrisch angetriebene Modelle folgen. Dadurch könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025 auf 40 bis 50 Prozent gesteigert werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.