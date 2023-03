Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

116,00 EUR +2,38% (27.03.2023, 12:28)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

116,00 EUR +3,20% (27.03.2023, 12:13)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Porsche-Chef Oliver Blume habe vor Kurzem bei der Vorlage der Zahlen für 2022 die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Umsatz und Gewinn hätten zwar Zuwächse verbucht, die Experten hätten aber etwas mehr erwartet. Der Ausblick für 2023 habe die Analysten allerdings optimistisch gestimmt. Nach einem kurzen Schwächeanfall habe sich die Aktie des deutschen Luxusauto-Herstellers wieder erholen. Eine neue Kaufstudie habe es Ende der abgelaufenen Handelswoche von der UBS. Positiv habe sich zuletzt auch die Deutsche Bank geäußert. Ihr Kursziel für die Porsche AG-Aktie laute 115 Euro."Der Aktionär" bleibe für die Porsche AG ebenfalls optimistisch. Der Ausblick für 2023 stimme, Vorstand Oliver Blume habe - was die Elektro-Strategie betreffe - einen klaren Plan. Durch die neuen Modelle eMacan, Cayenne sowie eventuell der Panamera könnte der Anteil der Stromer am gesamten Portfolio bis 2025/2026 auf 40 bis 50% steigen. Jedoch sollte sich Porsche keine weiteren Verzögerungen beim Roll-out der neuer Elektro-Modelle wie v.a. den eMacan mehr leisten. Langfristig seien Kurse der Porsche AG-Aktie von 140 Euro möglich, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche AG-Aktie: