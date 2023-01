Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) unter die Lupe.Das US-Analysehaus Bernstein Research bleibe für die Automobilindustrie skeptisch. Vor allem das Kursniveau der Porsche AG halte Analyst Daniel Roeska für überzogen. Gehe es nach ihm, so sei in den ersten Wochen des neuen Jahres der Preiskampf in die Branche zurückgekehrt. Bei einer anziehenden Produktion sei der Preiszyklus in China beendet, stehe in den USA unmittelbar davor und nur in Europa gebe es noch einige sorglose Monate mehr, so der Experte. Deshalb bleibe Roeska für die Porsche AG-Aktie auch skeptisch. Sein Kursziel laute 84 Euro.Goldman Sachs oder die Citigroup würden das aber anders sehen und hätten Kursziele für die Porsche AG-Aktie von 120 Euro. Jose Asumendi von JPMorgan halte sogar Kurse von 140 Euro für möglich.Porsche habe einige Trümpfe in der Hand. Der elektrisch angetriebene Taycan komme bei den Kunden gut an, auch wenn die Absätze des Stromers zuletzt etwas zurückgegangen seien.Wichtig sei, dass Porsche- und Volkswagen-CEO Oliver Blume für die Elektro-Strategie einen klaren Plan habe. 2024 komme der Macan als Stromer. Spätestens 2025 würden die Modelle Panamera und Cayenne als reine Elektro-Modelle ausgerollt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG.Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.